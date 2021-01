100 Jahre alt werden die Donaueschinger Musiktage. Die JetztMusik eröffnet das Jubiläumsjahr mit Rückblicken auf spannende und kontroverse Entwicklungen des Festivals. Björn Gottstein dreht dabei den Scheinwerfer auf die vielfältigen Bemühungen Außereuropäisches und Neue Musik zu verknüpfen, von der Beschäftigung mit afrikanischer Kunst in den 1960ern, indischen Ragas in den 1970ern, Auftritten des bolivianischen Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos in den 1990ern, des indonesischen Ensembles Neue Musik Brandung in den 2000ern. mehr...