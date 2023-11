„Und was hören wir jetzt?“ – Das Ensemble L'ART POUR L'ART wird 40

Astrid Schmeling (Flöte)

Nele B. Nelle (Klarinette)

Imke Dithmar-Baier (Violine)

Uschik Choi (Violoncello)

Hartmut Leistritz (Klavier)

Michael Schröder (Gitarre/Dirigat)

Ulf Mummert (Gitarre/Percussion)

Stefan Troschka (Klangregie)

Matthias Kaul (1949 - 2020):

Weird-Wired (2012) für Gitarren-Duo

Gerald Eckert (*1960):

instead of (empty rooms II) (2019) für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Percussion

Macarena Rosmanich le Roy (*1981):

Un Grito (2019) für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier

Michael Maierhof (*1956):

4 Easy Pieces (2022/23) für Sonic Motoren und LED Licht

Robin Hoffmann (*1970):

2 EE (2015) für Erwachsene, mit erheblichen Vorbehalten für Klaviertrio

(Konzert vom 6. Oktober 2023 in der Kunststiftung Erich Hauser Rottweil)

Seit nunmehr 40 Jahren steht das Ensemble L'ART POUR L'ART für Freude am Hinhören und musikalischen Experimentieren. Die 1983 gegründete Formation, ansässig in Winsen an der Luhe, bringt zum Jubiläum ihre Neugier und Begeisterung für eigenwillige Klänge nach Rottweil. In der Kunststiftung Erich Hauser spielt das Ensemble ein Programm, das den Bogen von poetischer Instrumentalmusik über verdrahtete Gitarrenkonstruktionen bis hin zu abseitigen audiovisuellen Settings spannt, die mit Taschenlampen, Overheadfolien und Zahnreinigungsgeräten kreiert werden.