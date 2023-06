Currentzis LAB: Teodor Currentzis probt Schostakowitsch

Videomitschnitt der öffentlichen Probe mit Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester vom 18. Januar 2023 in der Stuttgarter Liederhalle.

Das Currentzis LAB fand am 18. Januar in der Stuttgarter Liederhalle statt. In einer öffentlichen Probe arbeitete Teodor Currentzis am Pult des SWR Symphonieorchesters am ersten Satz aus der achten Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch.