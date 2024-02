SWR2 Abendkonzert vom 1.3.2024

SWR Vokalensemble

Leitung: Rupert Huber

Pauline Oliveros:

Teach Yourself to Fly

Anton Bruckner:

Vexilla regis

John Cage / Robert Moran:

Four 2/2

Four 2/3

Rupert Huber:

Beshub für Solosopran und Alt-, Tenor- und Bassstimmen

Luigi Nono:

Das atmende Klarsein (Auszüge)

Arnold Schönberg:

Dreimal tausend Jahre für gemischten Chor a cappella op. 50a

(Konzert vom 6. Oktober 2023 im Dom zu Brixen)

Auf der Spur von außerzeitlichen und vielleicht auch außerräumlichen Verbindungen: Von Anton Bruckners Kreuzesmeditationen über die fernöstlich inspirierten Zahlenstücke von John Cage und Luigi Nonos Sehnsucht nach Erleuchtung bis zu Arnold Schönberg, der in der Emigration vom gelobten Land träumt. "Teach Yourself to Fly" ist die Anleitung der US-Amerikanerin Pauline Oliveros zu einem musikalischen Selbstversuch, der Höhenflüge im Deep Listening verankert. Als Gast beim Brixener Symposion über Glaube und Sinngebung singt das SWR Vokalensemble im Dom der Südtiroler Alpenstadt.