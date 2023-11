Datum: Mittwoch, 8. Mai 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 95 min, inkl. Pause

Einführung: 18:00, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Programm: Franz Ignaz Beck 1734 – 1809

Ouvertüre zum Melodram »Pandore & Prométhée«



Georg Anton Benda 1722 – 1795

»Pygmalion« Melodram

Libretto von Friedrich Wilhelm Gotter nach Jean-Jacques Rousseau



PAUSE



Georg Philipp Telemann 1681 – 1767

»Ino« Dramatische Kantate für Sopran und Orchester TWV 20:41

Libretto von Karl Wilhelm Ramler Mitwirkende: LA STAGIONE FRANKFURT

Michael Schneider Musikalische Leitung



Ana Maria Labin Sopran

Michael Rotschopf Sprecher



Iris Drögekamp Szenische Einrichtung







Oper ist nicht alles. Es gab auch andere theatralische Verbindungen von Sprache und Musik. Etwa das Melodram. Da wurde zwischen und zur Musik gesprochen, die beiden Ausdrucksformen schaukelten sich zu dramatischen Höhepunkten hoch.

La Stagione, das entdeckungsfreudige Ensemble aus Frankfurt, ruft die spannungsvollen Formen wieder in Erinnerung. Franz Beck, der Schwetzinger, den es in die weite Welt zog, findet sich öfter in ihren Programmen. Telemanns experimentelles Spätwerk brachten sie wieder zum Bewusstsein, und mit Georg Benda präsentieren nach dem Melodram Medea nun erneut einen energischen Reformer des Musiktheaters.