Datum: Samstag, 25. Mai 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Musiktheater über Wahrsager und Trugschlüsse



Von und mit NICO AND THE NAVIGATORS Mitwirkende: NICO AND THE NAVIGATORS

Nicola Hümpel Regie,

Künstlerische

Leitung

Tobias Weber Musikalische

Leitung

Oliver Proske Bühne,

Technische Leitung

Andreas Hillger Dramaturgie

Diego Muhr Video



Peyee Chen Sopran

Andrew Robert Munn Bassbariton

Annedore Kleist Schauspiel

Patric Schott Schauspiel

Martin Buczko Tanz, Choreografie

Florian Graul Tanz, Choreografie

Yui Kawaguchi Tanz, Choreografie



Mathis Bereuter Klavier

Anne-Sophie Bereuter Violine

Paul Hübner Trompete,

Musikdramaturgische

Beratung

Lucas Johnson Schlagzeug

Tobias Weber Gitarre, E-Gitarre

Die Faszination des Falschen ist ebenso verführerisch wie verhängnisvoll: »Mundus vult decipiatur – Die Welt will betrogen sein«, sagt ein römisches Sprichwort, »Tell me Lies – Sag mir Lügen« singt Fleetwood Mac in einem Pop-Klassiker. Aber was – um mit Georg Büchner zu sprechen – »ist das, was in uns lügt?« Warum amüsieren wir uns über fiktive Hochstapler wie Felix Krull oder den Baron Münchhausen, während wir auf reale Rattenfänger in Politik und Wirtschaft hereinfallen?

In einer Zeit, in der alternative Fakten und Deep Fakes jede Sicherheit erschüttern, fragt The whole Truth about Lies nach dem Wert unserer Wahrnehmung – und nutzt dafür die Mittel jener Kunst, in der schöner Schein von vornherein als Verabredung gilt.

Eine Produktion von NICO AND THE NAVIGATORS und den Schwetzinger SWR Festspielen, gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds.

In Kooperation mit dem Radialsystem.