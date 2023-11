Datum: Freitag, 10. Mai 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Veranstaltungsdauer: ca. 90 min, inkl. Pause Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Programm: Johannes Brahms 1833 – 1897

Sextett für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli Nr. 1 B-Dur op. 18



PAUSE



Sextett für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli Nr. 2 G-Dur op. 36 Mitwirkende: BELCEA QUARTET

Corina Belcea Violine

Suyeon Kang Violine

Krzysztof Chorzelski Viola

Antoine Lederlin Violoncello



Tabea Zimmermann Viola

Jean-Guihen Queyras Violoncello

Nach diesem Abend wird man beseelt und gedankenvoll nach Hause gehen. Brahms teilte seiner Mit- und Nachwelt wenig von dem mit, was ihn innerlich bewegte. Die Sextette – Kammermusik, die in die sinfonische Weite drängt – enthalten viel davon. Zu ihrer Interpretation braucht man Künstler, die miteinander und mit Brahms vertraut sind.

Das Belcea Quartet, seit 2018 zum vierten Mal in Schwetzingen, hat oft mit anderen Kolleginnen und Kollegen musiziert, auch mit Tabea Zimmermann und Jean-Guihen Queyras. Alle sind der Kammermusik leidenschaftlich zugetan. Brahms, der wenigstens sieben Mal in Heidelberg die Sommerfrische suchte, hätte seine Freude an diesem Abend!