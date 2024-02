{Schnittmenge 4: Steffen Krebber}

Lieblingsstücke der Neue-Musik-Szene, quer durch alle Genres

Studiogast: Steffen Krebber, Komponist

Moderation: Leonie Reineke

Carl Stone

Merkato

2022

Rob Hubbard

Titelthema von „Commando“

1985

Musik der Huli (Papua Neuguinea)

Panpipes

Mitte der 1970er Jahre

Rashad Becker

Dances I

2013

James Holden

Gone Feral (Synthtool)

2013

Gillian Welch

The way it goes

2011

Steffen Krebber

Are You Prepared Experience

für Drumset, Cello und zwei Lautsprecher

gespielt von Dirk Rothbrust und Jan-Filip Ťupa

2017/18

Lorenzo Senni

One Life, One Chance

2016

Von franko-flämischer Vokalpolyphonie bis Free Jazz, von japanischer Noise Music bis Polit-Hiphop, von balinesischen Tranceklängen bis Glitch: Alles Alte und Neue hat seinen Platz in der Gegenwart - nicht nur im gigantischen Gedächtnis des Internets, sondern auch in den Köpfen einzelner Individuen. Vor allem Akteure der Neuen Musik haben oft einen bemerkenswert viel- und abseitigen Musikgeschmack, der in alle Richtungen weist. Die JetztMusik-Reihe {Schnittmenge} ist ein Ort für solche raffinierten Geschmacksexplosionen. In kommentierten Playlists stellen Künstler*innen ihre Entdeckungen vor.