SWR2 Abendkonzert vom 6.1.2024

RheinVokal 2023 – Walking on The Moon

Trio Kronthaler:

Theresa Kronthaler (Gesang)

Kalle Kalima (E-Gitarre)

Oliver Potratz (Kontrabass)

Claudio Monteverdi:

"Dormo ancora"

"Vi ricorda o boschi ombrosi"

"Possente spirto"

"Si dolce è il tormento"

"Lasciatemi morire"

Henry Purcell:

"Cold Song"

"Oh let me weep"

"One Charming Night"

Georg Friedrich Händel / Essi Kalima:

"Johnny Grey"

The Police:

"Walking on the Moon"

Werke von Soundgarden, The Smashing Pumpkins u. a.

(Konzert vom 17. Juni 2023 im Rheintal-Kongress-Zentrum, Bingen)

Das seit dem sensationellen CD-Debüt 2015 von der internationalen Kritik gefeierte Berliner Trio geht neue musikalische Wege und verbindet traumhafte Barock-Arien von Monteverdi, Purcell und Händel mit Pop-Klängen und 90er Jahre Grunge. Mit dem finnischen Jazz-Gitarristen Kalle Kalima und dem Bassisten Oliver Potratz bearbeitet die Mezzosopranistin Theresa Kronthaler italienische und englische Arien mit stilistischen Mitteln der Moderne, mit E-Gitarre, E-Bass und programmierten Sounds. Alte Musik für eine neue Zeit!