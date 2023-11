SWR2 Morgenkonzert vom 6.1.2024

RheinVokal 2023 – Kosmos der Liebe

Calmus Ensemble

Dobrinka Tabakova:

Good-will to men, and peace on earth

Max Reger:

"Wir glauben an einen Gott" aus 8 geistliche Gesänge op. 138

Heinrich Schütz:

Herr, auf dich traue ich SWV 377

Gustav Holst:

I love my love op. 36 Nr. 5

Josef Gabriel Rheinberger:

In Deo speravit cor meum op. 163 Nr. 2

Ola Gjeilo:

Ubi caritas

Max Reger:

Agnus Dei aus 8 geistliche Gesänge op. 138

Gottfried Heinrich Stölzel:

"Bist du bei mir, geh ich mit Freuden", Arie aus der Oper Diomedes

Jaakko Mäntyjärvi:

Come live with me

Richard Kidd:

Ubi caritas

Max Reger:

"Unser lieben Frauen Traum" aus 8 geistliche Gesänge op. 138

Johann Grabbe:

Lasso, perchè mi fuggi

Cor mio, che fai

Alm'afflitta, che fai

Maurice Duruflé:

Ubi caritas et amor op. 10 Nr. 1

Max Reger:

Es waren zwei Königskinder WoO VI/11 Nr. 8

Johannes Brahms:

"Da unten im Tale" aus 12 Deutsche Volkslieder WoO post 35

Bill Withers:

Ain't no sunshine when she's gone

Lennox Berkeley:

Ubi caritas et amor op. 96 Nr. 2

Max Reger:

Nachtlied aus 8 geistliche Gesänge op. 138

Paul Moravec:

Love endures all things

Leonard Cohen:

Here it is

Tom Odell:

Another Love

Giancarlo Aquilanti:

Ubi caritas

(Konzert vom 13. August 2023 in Kurhaus Bad Ems)



Franz Schubert:

Klaviersonate c-Moll D 958

Claire Huangci (Klavier)

Schier unendlich ist der Kosmos der Liebe: Aus ihr erwachsen Glück, Freude, Übermut und Hoffnung, aber auch Enttäuschung, Wut oder Rache. So ist es nicht verwunderlich, dass seit jeher Musik aus und über Liebe in all ihren Facetten entstanden ist. Das Calmus Ensemble besingt all diese Spielarten, allen voran die göttliche Liebe, die für viele Menschen in Zeiten der Unsicherheit, Trauer und Not existenziell ist.