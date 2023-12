SWR2 Abendkonzert vom 8.1.2024

RheinVokal 2023 – Apollo5

Apollo5

William Byrd:

Vigilate, Watch ye alway

Francisco Guerrero:

Virgen Sancta

William Byrd:

Messe für 5-stimmigen gemischten Chor, Kyrie

Paul Smith:

Heaven - Haven

William Byrd:

Messe für 5-stimmigen gemischten Chor, Gloria

Philippe de Monte:

Voce mea ad Dominum clamavi

Taylor Scott Davis:

Sonnet 81

Anonymus:

We Shall Walk through the Valley

Victoria Poleva:

Easter stikhere

Life-giving spring

William Byrd:

Messe für 5-stimmigen gemischten Chor, Sanctus - Benedictus

Michael McGlynn:

O pia virgo

Ola Gjeilo:

Northern Lights

William Byrd:

Messe für 5-stimmigen gemischten Chor, Agnus Dei

Eric Whitacre:

This Marriage

Donna McCavitt:

There may be days

Sarah McLachlan:

Angel

Anonymus:

Wayfaring Stranger

Elton John:

Your Song

Marta Keen:

Homeward Bound

(Konzert vom 30. Juli 2023 in der Stiftskirche St. Goar)

Das englische Vokalensemble Apollo5 verbindet William Byrds "Mass For Five Voices" mit Einlagen zeitgenössischer Komponisten. Einige beziehen sich direkt auf Byrds Messvertonung, andere erzählen von ihrem eigenen Exil und dem Gefühl der Sicherheit an diesem Zufluchtsort. Dramatische und bewegende Momente zeugen von Musik als Mittel zur Flucht, als Trost im Sturm persönlicher Umwälzungen, emotionaler Verwerfungen und gesellschaftlicher Widrigkeiten.