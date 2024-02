Joseph Haydns Klaviersonate in h-Moll taucht die Zuhörer in ein Wechselbad der Gefühle. Ganz so, wie man es zu seiner Zeit von einem Musikstück in dieser Tonart erwartete.



Interpret unseres Mitschnitts aus der SWR-Reihe „Internationale Pianisten“ ist der vielfach ausgezeichnete Londoner Tastenkünstler Yevgeny Sudbin.

Die Tonart des Dunklen und Abgründigen Obwohl unser musikalisches Stimmungssystem ausbalanciert ist und die Wahl der Grundtonart eigentlich keine Rolle spielen sollte, haben doch viele Tonarten ihre ganz besondere Charakteristik. So ist etwa h-Moll traditionell die Tonart des Dunklen und Abgründigen. Auch eine 1776 veröffentlichte Sonate von Joseph Haydn steht in dieser Tonart, und die Zuschreibungen passen zu ihr. „Verwegenheit, Raserey und Verzweifelung" Der Haydn-Zeitgenosse und Musiktheoretiker Johann Joachim Quantz war etwa der Meinung, dass ein guter Komponist mit einem Stück in h-Moll fähig sei, „eine wütende Gemüthsbewegung" auszudrücken. Sie künde außerdem oft von „Verwegenheit, Raserey und Verzweifelung". Musikstück der Woche vom 03.08.2019 Komponist

Joseph Haydn (1732 - 1809) Werk

Klaviersonate Nr. 32 h-Moll Sätze

Allegro moderato

Menuet - Trio

Finale. Presto Interpret

Yevgeny Sudbin (Klavier) Aufnahme

Konzert vom 24.4.2015 im Frankfurter Hof, Mainz

Reihe Internationale Pianisten in Mainz