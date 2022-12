Das Stuttgarter Kammerorchester spielt Bachs Orchesterouvertüre Nr. 3 (samt Air!)

Geleitet von der Magie der Schnapszahl 22 fragen wir, was war in den 22 Jahren los in Europa. Wo spielt die Musik, was wird uraufgeführt, wer wird geboren, wer heiratet, wer stirbt. Welcher Mann, welche Frau bewegt die Welt. 1622: Der 30-jährige Krieg ist in seinem ersten Jahrzehnt, Grimmelshausen, der Autor des Simplicissimus wird in Hessen geboren, Teresa von Ávila wird heiliggesprochen, in Paris kommt Molière zur Welt, zusammen mit Lully rockt er Versailles. In England erscheint zum ersten Mal Shakespeares Othello, alles nicht ganz unbedeutend für die Musikwelt.