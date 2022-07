Finnische Festivals erwachen aus dem Corona-Schlaf. In diesen hellen Julinächten zog es wieder Musikliebhaber aus In – und Ausland ins ostfinnische Savonlinna zu den größten Opernfestspielen Nordeuropas oder in die Heimat von Wildrentieren, Wölfen und Bären zum Kammermusikfestival in Kuhmo in der Region Kainuu. Ungewöhnliche Spielorte, ein spannungsreiches Programm sowie unbekannte und prominente Künstler garantierten ein Musikerlebnis besonderer Art. Unsere Mitarbeiterin Hildburg Heider lebt in Ostfinnland und hat die Festspiele von Kuhmo und Savonlinna besucht. mehr...