Musikgespräch

Pianist Boris Giltburg spielt und liebt Rachmaninow

Portrait

Der Komponist György Ligeti wird 100

Buch-Tipp

Daniel de Visé: King of the Blues: B.B. King



George Gershwin:

I got rhythm,

Kim Criswell

The John Wilson Orchestra

Leitung: John Wilson

Sergej Rachmaninow:

aus: 13 Préludes für Klavier, op. 32, Nr. 5: Prélude G-Dur

Boris Giltburg (Klavier)

Joseph Bologne de Saint-Georges:

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo A-Dur

Bertrand Cervera (Violine)

Les Archets de Paris

György Ligeti:

6 Bagatellen

ARUNDOSquintett

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Paulus. Nr. 1: Ouvertüre.

Juliane Banse (Sopran)

Ingeborg Danz (Alt)

Michael Schade (Tenor)

Andreas Schmidt (Bass)

Gächinger Kantorei

Tschechische Philharmonie

Leitung: Helmuth Rilling

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Paulus. Mache dich auf! Werde Licht! Chor

Juliane Banse (Sopran)

Ingeborg Danz (Alt)

Michael Schade (Tenor)

Andreas Schmidt (Bass)

Gächinger Kantorei

Tschechische Philharmonie

Leitung: Helmuth Rilling

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Paulus. Wachet auf! ruft uns die Stimme. Choral

Juliane Banse (Sopran)

Ingeborg Danz (Alt)

Michael Schade (Tenor)

Andreas Schmidt (Bass)

Gächinger Kantorei

Tschechische Philharmonie

Leitung: Helmuth Rilling

Giovanni Bottesini:

Gran duo concertante über Themen von Bellinis 'I Puritani'

Jeremias Fliedl (Violoncello)

Dominik Wagner (Kontrabass)

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Emmanuel Tjeknavorian

Roy Hawkins:

The thrill is gone

B. B. King

Ensemble

Peter Gabriel:

In your eyes

Peter Gabriel

Ensemble