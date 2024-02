Liederabend Anna Lucia Richter und Ammiel Bushakevitz

Für die Sängerin Anna Lucia Richter war die Corona-Pause nicht ausschließlich negativ. Sie hat sich Zeit genommen, intensiv an ihrer Stimme zu arbeiten, denn ihr wurde in der letzten Zeit klar, dass sie das Stimmfach wechseln würde: vom Sopran zum Mezzo. Der Liederabend in Ludwigsburg war einer ihrer ersten Mezzo-Abende und überzeugte gleich auf ganzer Linie. Das Publikum der Ludwigsburger Schlossfestspiele war zwar nicht im Saal, aber hörte und sah das Konzert im Schlosshof in einer Open-air-lounge. Dort gab's riesigen Applaus.

Gustav Mahler:

Rheinlegendchen

Wer hat dies Liedlein erdacht

Urlicht



Johannes Brahms:

Intermezzo für Klavier A-Dur op. 118 Nr. 2



Hugo Wolf:

Begegnung

Blumengruß

Gleich und gleich

Fußreise

Verborgenheit



Franz Schubert:

Aus Impromptus für Klavier D 899:

Nr. 3 Ges-Dur

Nr. 4 As-Dur



Franz Schubert:

Romanze aus „Rosamunde, Fürstin von Zypern“

Gretchen am Spinnrade

Wiegenlied

Der Wanderer an den Mond

Abschied



Gustav Mahler:

Lob des hohen Verstandes

An den Mond

(Konzert vom 10. Juni 2021 im Ordenssaal des Residenzschlosses)