SWR2 Mittagskonzert vom 11.12.2023

Konmponistinnen – Tübinger Musikfest 2023

Jardena Flückiger, Maryam Jalalikandy (Sopran)

Marion Eckstein, Thalia Fano, Lucie Müller (Alt)

Dustin Drosdziok (Tenor)

Markus Eiche (Bariton)

BachChor Tübingen / Chor Semiseria / Johanneskantorei / Südwestdeutscher Kammerchor Tübingen

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: Annedore Neufeld

Luise Adolpha Le Beau:

1. Satz aus der Sinfonie F-Dur op. 41

"Ruth", biblische Szenen für Soli, Chor und Orchester op. 27

Mari Vihmand:

"Floreo" für Sinfonieorchester (1996)

Ethel Smyth:

Ouvertüre und Vorspiel 2. Akt zur Oper "The Wreckers"

"On the Cliffs of Cornwall"

"Kyrie" und "Gloria" aus "Mass in D"

(Konzert vom 7. Oktober in Tübingen)

Den zahlreichen Komponistinnen, die immer noch zu selten aufgeführt werden, widmete Tübingen im September/Oktober 2023 ein 10-tägiges Musikfest - beeindruckenden Persönlichkeiten, die großartige musikalische Werke schufen. In Vorträgen, Symposien, zahlreichen Konzerten, einem Wettbewerb, Filmen und Ausstellungen standen insbesondere Josephine Lang, Luise Adolpha Le Beau, Ethel Smyth und Emilie Mayer im Focus.