Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst.

In der Improvisation ist die Idee des Dialogs angelegt, was es Jazzmusiker*innen erleichtert, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer „global language“ geworden. „Jazz across the border“ hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

Musiktitel aus der Sendung

Sun Ra:

„Watusa“

Menhir

Olivier Ker Ourio:

„Kossassa“

Olivier Ker Ourio

Gregoire Mairet / Bill Frisell:

“Small Town”

Gregoire Mairet

Bill Frisell

Art Hiharara:

“Had It Happened”

Art Hiharara

Chris Illingworth:

“Kora”

GoGo Penguin

Ben Holmes:

“$43, A Smile, And B******t”

Ben Holmes

Duke Ellington:

“The Single Petal Of A Rose”

Rafiq Bhatia

Amina Figarova:

“Persistence”

Amina Figarova

Rez Abbasi:

„Mystery Rising“

Rez Abbasi

Itamar Erez:

„Requinto“

Itamar Erez

Manuskript zur Sendung