Mit Günther Huesmann

Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

SWR2 Musikstunde vom 4.4.2020 | Jazz across the border

Jimi Hendrix:

“Little Wing”

Gilfema

Chico Pinheiro & Tiago Costa/

arr. Vince Mendoza:

“Varanda”

Luciana Souza & WDR Big Band

Ann Ronell:

“Willow Weep For Me”

Eldar Djangirov

Emilio Solla:

“Llegará, Llegará, Llegará”

Emilio Solla Tango Jazz Orchestra

Manu Dibango:

“Soul Makossa”

Manu Dibango

Omer Avital:

“Where The River Flows”

Omer Avital

Ravi Shankar :

“Raga Bhimpalaasi”

Ravi Shankar

L. Loueke/M. Biolcati:

“Brio”

L. Loueke/M. Biolcati