Gast im Studio: Timo Fischinger, Musikwissenschaftler

Am Mikrofon: Gregor Papsch

Wie bildet sich eigentlich unser Musikgeschmack? Warum mögen wir die eine Musik und die andere nicht? Und was sagt das über uns aus? Fragen, mit denen sich der Musikpsychologe Timo Fischinger seit vielen Jahren beschäftigt. Neben seiner Arbeit an verschiedenen Hochschulen beobachtet er auch praktisch, wie Kinder und Jugendliche heute zur Musik finden: als Musiklehrer im hessischen Gelnhausen, wo er mit seiner Familie lebt.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

"Singet dem Herrn ein neues Lied", 1. Satz aus der Motette BWV 225

Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Jorge Cardoso:

"Milonga"

Klaus Jäckle (Gitarre)

John Lennon:

"Jealous Guy"

Donny Hathaway (Gesang und Keyboard):

Ludwig van Beethoven:

Violinkonzert in D-Dur op. 61, 3. Satz

Thomas Zehetmair (Violine)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Philippe Herreweghe

Sting:

"I was brought to my senses"

Sting

Josef Mysliveček:

Sinfonia in Es-Dur, 1. Satz

Collegium "1704"

Leitung: Václav Luks

Johannes Brahms:

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68, 3. Satz

Staatskapelle Berlin

Leitung: Daniel Barenboim

Maurice Duruflé:

"Ubi caritas" aus 4 Motetten op.10

Choir of Jesus College Cambridge

Leitung: Mark Williams

Johann Sebastian Bach:

"Schafe können sicher weiden" aus der Kantate BWV 208, Bearbeitung

Leon Fleisher (Klavier)