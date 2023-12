SWR2 Abendkonzert vom 12.1.2024

Frank Zappa bei Linie 2

SWR Symphonieorchester

David Moss (Bass)

Omar Ebrahim (Sprecher)

Leitung: Jonathan Stockhammer

Frank Zappa:

What Will Rumi Do?

Dog/Meat

Revised Music for Low Budget Symphony Orchestra

The Black Page

Naval Aviation in Art?

Put a Motor in Yourself

The Adventures of Greggery Peccary

(Konzert vom 24. November 2023 der Reihe Linie 2 im E-Werk Freiburg)

Frank Zappa ist eine Ikone der Rockmusik, er beeindruckte und irritierte auf der Bühne in verschiedenen Bands und arbeitet als Studio- und Filmmusiker. Mit seiner Orchestermusik war er weniger in der Öffentlichkeit, zugleich hat er aber viel Energie auf diesen "Apparat" verwendet. Das SWR Symphonieorchester stellt sich der ganz besonderen Herausforderung, einige von Zappas ambitionierten Partituren zu realisieren.