Datum: Sonntag, 22. Oktober 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Bartók-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr Programm: Olga Neuwirth

Black Dwarf

für zwei Synthesizer, zwei Schlagzeuger und Zuspiel (UA)

Giulia Lorusso

Neues Werk

für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger (UA)

Bakudi Scream

Neues Werk

für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger und Elektronik (UA)

Annea Lockwood & Yarn/Wire

Into the Vanishing Point

für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger (EEA)



Live in SWR2 um 11:03 Mitwirkende: Bakudi Scream, Performance

Ensemble Yarn/Wire



In seinem zweiten Konzert zeigt Yarn/Wire seine ganze ästhetische Bandbreite. Ein Gemälde Anselm Kiefers regte Giulia Lorusso zu konkreten Klangvorstellungen an. Olga Neuwirths neues Werk zielt auf die Aufhebung der Zeit. Bakudi Scream tritt selbst auch als Performer auf. Annea Lockwood erlebt im Alter von 84 Jahren ihr Festivaldebüt mit einer Komposition, die auf den Zusammenbruch von Insektenpopulationen reagiert und kollaborativ mit den Musiker:innen entstand.

In their second concert of the festival, Yarn/Wire demonstrates the aesthetic scope embraced by their artistry. Giulia Lorusso is inspired by a painting by Anselm Kiefer to concrete sound ideas. Olga Neuwirth’s new work searches for the suspension of time. Bakudi Scream joins the quartet as a performer. Annea Lockwood finally receives her festival debut at the age of 84 with a composition reacting to the global collapse of insect populations, which she developed in a collaborative process with the musicians.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2023