Donaueschinger Musiktage Konzertvideos

Als im Oktober 2020 klar wurde, dass die Donaueschinger Musiktage Corona-bedingt nicht würden stattfinden können, gelang es der Filmemacherin Bettina Ehrhardt, die sich mit einem Team vor Ort befand, kurzfristig einen Videomitschnitt der finalen Proben von Elaine Mitcheners Performanceprojekt "On Being Human As Praxis" zu organisieren. Der entstandene Film dokumentiert somit quasi die Uraufführung von "On Being Human As Praxis", aufgezeichnet am 15. und 16. Oktober 2020 in der Sporthalle der Realschule Donaueschingen.