Andrea Neumann wurde 1968 in Freiburg i.Br. geboren und wuchs in Hamburg auf, wo sie seit 1974 Klavierunterricht erhielt. Später folgte ein Klavierstudium an der Hochschule der Künste in Berlin. Seit 1996 arbeitet Neumann hauptsächlich als Improvisationskünstlerin.



Die Suche nach neuen Klang-möglichkeiten des Klaviers führte Neumann zu einer Reduktion des Instruments auf die Saiten und den Metallrahmen: Das so genannte "Innenklavier" wurde von dem Berliner Klavierbauer Bernd Bittmann entwickelt und wird von der Künstlerin auch mit elektronischen Mitteln manipuliert und verstärkt. Andrea Neumann arbeitet im Duo mit Sabine Ercklentz, außerdem u.a. mit Annette Krebs, Ignaz Schick, Axel Dörner, Robin Hayward and Burkhard Beins. Ihre Kompositionen für das Innenklavier kamen auch bei interdisziplinären Projekten wie Film, Tanz und Performance in Deutschland, Europa und in den USA zum Einsatz.