Rolf Riehm wurde 1937 in Saarbrücken geboren. Er studierte zunächst Schulmusik in Frankfurt/M. und ab 1958 Komposition bei Wolfgang Fortner in Freiburg, danach Tätigkeit als Solo-Oboist. Riehm ist Mitbegründer der Frankfurter Vereinigung für Musik, die von 1964 bis 1970 existierte. Nach kurzem Schuldienst war er ab 1968 Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung an der Rheinischen Musikschule Köln, wo er bis 1972 auch Mitglied der Gruppe 8 war, einem Zusammenschluss Kölner Komponisten. 1968 erhielt er die Auszeichung Premio Marzotto per la Musica und ein Stipendium der Villa Massimo, das ihm einen Aufenthalt in Rom ermöglichte. Von 1974 bis 2000 war Rolf Riehm Professor für Komposition und Tonsatz an der Musikhochschule Frankfurt/M. Von 1976 bis 1981 war er Mitglied der legendären Spontiband Sogenanntes Linksradikales Blasorchester, Frankfurt. Konzertreisen, Vorträge und Workshops führten ihn u.a. nach Mittel- und Südamerika und Japan. 1992 erhielt er den Kunstpreis des Saarlandes.