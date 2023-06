Die Tränen des Gletschers

"Am Ende des vorigen Jahrtausends hatten die Menschen Angst vorm Jüngsten Gericht. Wir sind privater und können die Dinge nicht mehr zusammenhalten. Alles ist Abschied Paraphrase."

Prolog



Plainsong



Prolog 2.Durchgang

Sleep well, sleep well evermore, my angel (Schlaf wohl, schlaf auf immer wohl, mein Engel)



Plainsong = cantus planus (einstimmige Musik des Mittelalters)

An die beispiellose Elementarisierung anknüpfen, als sich die Musikalische Erzählung ganzer Generationen auf einer Ebene abspielte. Träume mit jedem Stück neu von der "grandiosen Melodie". Es werden aber immer Melodie-Verhinderungen und die emotionale Lage ist "Abschied", genaugenommen Abschied in den Tod.



Druckvolle 2stg-keit

Peitschen-Arie

Prolog 3.Durchgang

Die Peitsche ist ein hartes, resonanzarmes Schlaginstrument, bei dem zwei Holzbretter, die an einem Ende in einer Scharniere verbunden sind, aneinander geklatscht werden. Je nach Holzsorte und Bauart verschiedene Timbres. Ein Gletscher weint nicht, eine Peitsche kann nicht singen. Sie tut's hier, das Melodische ist in die Klarinette ausgelagert.



Blech-Melisma

Posaunen-Portamento

Akkord

1.Durchgang

Akkord

2.Durchgang mit komplementärer Peitsche

Gletscher-Ächtzen/-Stöhnen im Zeitraffer



Marocche

Die Marocche ist eine gewaltige Steinwüste nördlich des Gardasees, im Tal der Sarca. Beim Rückzug des Gletschers zurückgebliebene Geröllhalde, überdimensionale Kiesel, ein Gebiet von 14 Quadratkilometern. Schroff, unerbittlich, verschlossen im aggressiven Kontrast zur übrigen Landschaft.

StreicherXBläser



Akkord 3.Durchgang

Sprechend

Die Schlaginstrumente bilden zusammen ein Organ, das Lautgebärden hervorbringt.

WAND

Abgesang