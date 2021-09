Experimentierfreudig, unkonventionell und hyperflexibel: Die Sängerin und Stimmkünstlerin Sarah Maria Sun ist das Chamäleon unter den führenden Interpretinnen für zeitgenössische Musik. Wer erleben will, wie viele Stile, Farben und Temperamente allein die Musik der Gegenwart besitzt, muss sie gehört haben.

Mehrere hundert Uraufführungen hat die 1978 in Hamm geborene und auf einem Bauernhof aufgewachsene Musikerin bereits auf die Bühne gebracht. Das macht sie begehrt bei allen namhaften Komponisten und erregt das Staunen des Publikums. Auch dann, wenn sich die hellwache Zeitgenossin, die sich als bekennende Veganerin auch für Tierrechte engagiert, Lieder von Schubert oder Schumann singt.



Musikliste

Mikel Urquiza

fiskeheijren findes aus "Alfabet"

Sarah Maria Sun (Sopran)

Nina Janßen-Deinzer (Klarinette)



Bernhard Lang

Good Nite aus "The Cold Trip"

Sarah Maria Sun (Sopran)

Aleph Gitarrenquartett



Richard Strauss

Amor op. 68 Nr. 5

Sarah Maria Sun (Sopran)

Claar ter Horst (Klavier)



Peter Ruzicka

Mnemosyne. Erinnerung und Vergessen (Ausschnitt)

Sarah Maria Sun (Sopran)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Peter Ruzicka



Rolf Riehm

"Es war" für Singstimme solo aus "Escalier du Chant"

Sarah Maria Sun (Sopran)



Matyas Seiber

3 Morgenstern-Lieder

Sarah Maria Sun (Sopran)

Kilian Herold (Klarinette)



Carl Philipp Emanuel Bach

"Die Israeliten in der Wüste", Rezitativ und Arie "O selig, wem der Herr gewähret"

Das Neue Orchester

Leitung: Christoph Spering



Stefan Wolpe

Hitler

Sarah Maria Sun (Sopran)

Jan Philip Schulze (Klavier)



Luigi Nono

La fabbrica illuminata für Frauenstimme und Tonband (Ausschnitt)

Sarah Maria Sun (Sopran)



Tom Waits

Just the right bullets

Sarah Maria Sun & The Gurks



Johannes Schöllhorn

"Battements d'ailes" und "Comme autrefois", aus: "Va" nach Jules Massenet

Sarah Maria Sun (Sopran)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Michaël Lavoie



Claude Viviers

Love Songs (Ausschnitt)

Neue Vocalsolisten Stuttgart



Stephen Sondheim

The ladies who lunch

Sarah Maria Sun (Sopran) & The Gurks