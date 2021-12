Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezalist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen.

Musikliste:

Hanno Harders/ Holger Julian Copp:

Like ice in the sunshine

Beagle Music Ltd.

Johann Christian Bach:

Allegro, aus: Sinfonie für Doppel-Orchester D-Dur op. 18 Nr. 3

The Hanover Band

Leitung: Anthony Halstead

Jean-Philippe Rameau:

Orage (Sturm), aus: Platée. Comédie lyrique

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Camille Saint-Saëns:

Der Kuckuck im tiefen Wald, aus: Karneval der Tiere. Bearbeitung für Blechbläser-Quintett von Matthias Bauer

Quintonic brass

Max Steiner:

Taras Thema, aus: Vom Winde verweht

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Dorian Wilson

Joseph Haydn:

Rondo all'Ongarese. Presto, aus: Klaviertrio G-Dur Hob XV:25

Trio Wanderer

Traditional:

Kalinka

Balalaikaquartett

Lynne Arriale:

Appassionata

Lynne Arriale Trio