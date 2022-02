Der Pianist Herbert Schuch

Marlo Thinnes ist ein Besessener, ein Perfektionist. Unter den Pianisten der heutigen Zeit, auch unter den "großen Namen" gibt es kaum einen Künstler, der den Ritt auf Messers Schneide so sehr wagt wie der Saarländer Thinnes. Das Ertasten von Extremen ist es, was die Interpretationen des Saarländers so spannend macht: Selten erlebt man Beethoven so kontrastreich, so widersprüchlich, so klar, so entwaffnend, aber auch so aufwühlend wie bei Marlo Thinnes. mehr...