„Diese Solidarität, die in uns entstanden ist, das war ein ganz neues Gefühl für uns alle, und dieses Gefühl hat uns für immer verändert.“ Der junge Dirigent Vitali Alekseenok wurde in Belarus geboren, bevor er als Musiker ein neues zu Hause in Deutschland fand. Als er zu den Wahlen im August 2020 in seine Heimat zurückkehrt und sich an den Protesten gegen die Präsidentschaft von Staatschef Lukaschenko beteiligt, erlebt er eine Bevölkerung, die für ihre Freiheit kämpft. „Die weißen Tage von Minsk. Unser Traum von einem freien Belarus“ heißt das Buch, in dem Vitali Alekseenok seine Erlebnisse und Eindrücke schildert. mehr...