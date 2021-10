100 Jahre Donaueschinger Musiktage: Bevor der Jubiläumsjahrgang am 14. Oktober an den Start geht, blickt SWR2 mit einer Sondersendung am Sonntag, 10. Oktober zurück auf die spannende, mitunter turbulente Festivalgeschichte. Welche epochalen Orchesterwerke wurden hier aus der Taufe gehoben? Welche Skandale und Irritationen gab es? Und wo waren die Frauen in diesem lange von männlichen Protagonisten beherrschten Feld? SWR2-Musikredakteurin Leonie Reineke gibt einen Einblick in den Rückblick „Ein Jahrhundert Gegenwart“. mehr...