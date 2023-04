Mit Wolfgang Sandberger

Beethoven gilt als grimmig, als in sich gekehrter, ernster Mensch. Doch nicht nur in geselliger Runde oder in seinen Wortspielen in Briefen zeigt der Komponist Sinn für Humor. Auch in seiner Musik werden wir fündig: Von der "Wut über den verlorenen Groschen", über das "Flohlied" des Mephisto oder amüsante Rätselkanons bis hin zu Sätzen in Quartetten oder Sinfonien.