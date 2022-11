Inception - Hans Zimmers französische Träume

In dieser Folge von Score Snacks sind wir mit dem NASA-Astronauten Cooper in seinem Space-Shuttle. Er und seine Mission sind ist die letzte Hoffnung der Menschheit, von der dem Untergang geweihten Erde zu entkommen.

Alles konzentriert sich in diesem Moment: Wenn Cooper es nicht schafft, mit seinem Shuttle an eine Raumstation anzudocken ist alles vorbei.

Wie eine Orgel in diese dramatischen Szene passt und wie Komponist Hans Zimmer es schafft, Bild und Ton in fast schon einschüchternder Weise zu verschmelzen - das erfahrt ihr in: Interstellar - Orgeln im Weltraum.



Host: Malte Hemmerich

Autoren: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Produzent: Jakob Baumer

Line-Producer: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs

Weitere Infos zur Folge:

Interstellar (2014)

Regisseur: Christopher Nolan

Stück: No time for Caution

Komponist: Hans Zimmer mehr...