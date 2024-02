Von Franziska Buhre

Der Karneval Mardi Gras in New Orleans sucht als riesiges Spektakel seinesgleichen in den Vereinigten Staaten. Doch tagtäglich ist die Stadt von Musik erfüllt, ob im Radio oder auf der Straße, in kleinen Clubs oder Aufnahmestudios. Unzählige Musikschaffende jeglicher Spielarten haben New Orleans zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und erhalten so die musikalische Vielfalt. Eine Sendung mit aktuellen Aufnahmen von Jazz bis Zydeco, von Chanson bis zu experimenteller Musik.