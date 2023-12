Neue Bücher über Jazz und Alfred Hitchcock - und Neues vom Literaturnobelpreisträger Jon Fosse

Pünktlich zur Verleihung des Literaturnobelpreises an den Norweger Jon Fosse erscheint jetzt auf Deutsch der Abschlussband seines siebenteiligen Künstler-Zyklus um den melancholischen Maler Asle: „Ein neuer Name“.

Seit seiner Kindheit ist Jens Wawrczeck - die deutsche Stimme von Peter Shaw von den Drei ??? - dem Filmgenie Alfred Hitchcock verfallen. Jetzt legt er ein sehr persönliches Buch über seine Leidenschaft für den großen britischen Regisseur vor.

Jazz ist nie nur l’art pour l’art. Diese Musikrichtung hat immer auch gesellschaftliche und politische Sprengkraft: Jazz ist emanzipatorisch und antirassistisch. Dies kann man jetzt wunderbar in dem monumentalen Werk des Jazz-Kenners Peter Kemper nachlesen: „The Sound of Rebellion“.

Auch die Goethezeit hatte ihre Bückware: Freizügige bis pornographische Texte, die großen Absatz fanden. Eine aufwändig edierte Anthologie versammelt nun erstmals viele wiederentdeckte Texte des sogenannten „Libertinismus“ aus dem deutschen Sprachraum.

In den großen europäischen Caféhäusern der Wende zum 20. Jahrhundert wurden große Ideen geboren, manche Denker und Dichter fanden beim Mokka oder Einspänner fast die Weltformel, andere wollten die Welt radikal verändern. Daher gab es bald den Spitznamen „Café Größenwahn“. Diesem Phänomen widmet der Journalist Dirk Liesemer jetzt ein lesenswertes Buch.

Jon Fosse – Ein neuer Name. Heptalogie VI-VII

Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Rowohlt, 256 Seiten, 30 Euro

ISBN 978-3-498-02143-6

Rezension von Cornelia Zetsche

Jens Wawrczeck – How to Hitchcock. Meine Reise durch das Hitchcock-Universum

dtv, 256 Seiten, 13 Euro

ISBN 978-3-423-35217-8

Gespräch mit Jens Wawrczeck

Peter Kemper – The Sound of Rebellion. Zur politischen Ästhetik des Jazz

Reclam Verlag, 752 Seiten, 38 Euro

ISBN 978-3-15-011324-0

Rezension von Ulrich Rüdenauer

Markus Bernauer und Josefine Kitzbichler (Hg.) – Freiheit - Gleichheit - Sinnlichkeit. Literatur des Libertinismus in Deutschland

Galiani Verlag, 1216 Seiten, 128 Euro

ISBN 978-3-86971-289-5

Gespräch mit Josefine Kitzbichler (Hg.)

Dirk Liesemer – Café Größenwahn 1890 - 1915. Als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde

Hoffmann & Campe Verlag, 384 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-455-01656-7

Rezension von Andreas Trojan

Musik:

Billie Holiday – The complete Decca Recordings

Label: GRP Records

Doris Day – What ever will be, will be

Doris Day & André Previn Trio – My one and only love

Label: Bear Family Records