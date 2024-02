Ein Roman, so strömungsmächtig wie die Donau, an deren Ufern er spielt. Die Erzählerstimmer von Péter Nádas nimmt alles in sich auf, was in einem kleinen ungarischen Dorf geschieht, alle Stimmen, alle Vorurteile, alle Gewalt und allen Aberglauben. Wie Nádas von Figur zu Figur und von Stimme zu Stimme wandert und alle in einem gewaltigen und gewalttätigen kollektiven Sprechen aufgehen lässt, ist literarisch einzigartig. | Rezension von Jörg Magenau | Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer | Rowohlt Verlag, 576 Seiten, 30 Euro | ISBN 978-3-498-00228-2