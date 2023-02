Drei Menschen hängen am Meeresgrund fest – irgendwo zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Hölle. Sie begreifen nur langsam, was um sie herum vor sich geht und sie tun das Einzige, wozu sie noch in der Lage sind: Sie unterhalten sich, was einem lauten Denken gleichkommt. Geheimnisse gibt es dort unten nicht mehr. Root Leeb versteht es in ihrem Buch, Krisen und Probleme der Menschheit diskutieren zu lassen, abwechslungsreich und gewitzt. Eine Geschichte so komprimiert wie ein ganzer Ozean in einem Wasserglas.