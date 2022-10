Ein Land als Wabe – Das Gastland 2023 Slowenien stellt sich vor

Der Philosoph Markus Gabriel stellt in seinem neuen Buch das geläufige Menschen- und Naturbild infrage. Im Gespräch mit SWR2 bezeichnet der Professor an der Uni Bonn den Menschen als das einzige Tier des Universums: „Er ist das Lebewesen, das tut, was es tut im Lichte einer Vorstellung von sich selbst“. Erst seit der Aufklärung begreife sich der Mensch als Teil der Natur – und unterjoche sich alles unter seine Vorstellungen: „Deshalb gibt es Zoos, deshalb haben Technik und Wissenschaft.“ Im Grund sei das aber ein „gigantischer Akt der Selbstzerstörung“. Gabriel fordert: „Den gilt es zu ersetzen“.

Stattdessen müssten wir in den derzeitigen Krisen zu einer neuen Ethik der Bescheidenheit finden. „Wir müssen lernen, bescheiden zu sein“, glaubt Gabriel und begründet dies so: „Wir wissen über 95 Prozent des Universums nicht, woraus es besteht“.

Seine These lautet: „Wir versuchen immer nur, durch Technik und Naturwissenschaft, alles zu beherrschen. Das ist aber das Problem, nicht die Lösung.“

Markus Gabriel ist Jahrgang 1980. Er lehrt seit 2009 Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn. mehr...