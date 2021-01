Exklusiv für das SWR2 lesenswert Magazin erinnert sich der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm an seinen Landsmann Friedrich Dürrenmatt. Eine persönliche, nicht ganz unkritische Würdigung zum 100. Geburtstag des großen Dramatikers und Autors. Außerdem stellen wir eine neue Dürrenmatt-Biografie vor, die überraschende Einblicke gibt. Der Weltbestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit" ist jetzt als Graphic Novel erschienen, unser flott gezeichnetes SWR2 Buch der Woche. Wir sprechen über den Blog "Mindshelf.de", der uns anhand von Romanfiguren psychologische Phänomene erklärt, und lassen uns von der poetischen Sprache Gertrud Leuteneggers verzaubern, in ihrem aktuellen Roman "Späte Gäste".

Zum 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt:

- Ulrich Weber - Friedrich Dürrenmatt. Eine Biografie

Diogenes Verlag, 752 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-257-07100-9

Rezension von Jörg Magenau

- Exklusiv für SWR2: "Mein Dürrenmatt" von Peter Stamm

Der Blog "Mindshelf.de" - Psychologie trifft Literatur

Gespräch mit Michaela Hanel, Psychologin und Autorin

Drei Wörter aus dem "Lexikon der Schönheit"

"huschelig", "Begleiterscheinungen" und "schweifen"

Weltbestseller als Graphic Novel:

Yuval Noah Harari, Daniel Casanave und David Vandermeulen - Sapiens. Der Aufstieg

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

C. H. Beck, 248 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-406-75893-5

Gespräch mit Lukas Meyer-Blankenburg

Gertrud Leutenegger - Späte Gäste

Suhrkamp Verlag, 174 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-518-42958-7

Rezension von Ulrich Rüdenauer mehr...