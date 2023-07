In jedes gut sortierte Bücherregal gehört ein Taschenbuch von ihm, wenn nicht gleich zwei oder drei, und nicht nur seine berühmte „Unerträgliche Leichtigkeit des Seins“. Milan Kundera war einer der meistgelesenen Schriftsteller der Welt. Am Dienstag ist er mit 94 Jahren in Paris verstorben.

Die Zeitungen schwärmen heute Morgen einstimmig von seiner „geistigen Freiheit“. Sie würdigen ihn als einen, der zeitlebens unbequem war, von Anfang an, auch schon vor seinem französischen Exil, in seiner Heimat, der Tschechoslowakei: Zum Einmarsch der Sowjetunion weigerte sich Milan Kundera, sich an die neuen autoritären Gegebenheiten anzupassen. Ein Widerständler gegen politische Unterdrückung, aber auch so viel mehr als das.