Von der Wurzel bis zum Blatt - Der vegane Sternekoch Ricky Saward

Ricky Saward, Jahrgang 1989, ist ein Visionär am Herd: als weltweit erster Koch hat er mit rein veganer Küche einen Michelin-Stern bekommen.

In seinem Restaurant „Seven Swans“ in Frankfurt am Main werden so gut wie alle Teile einer Pflanze verarbeitet, von den Wurzeln bis zu den Blättern. Aus Rote Beete kann zum Beispiel genauso Eiscreme wie geräucherter Schinken entstehen, aus Kartoffelschalen eine Jus und aus verbranntem Sellerie ein Karamelldessert. Fleischersatzprodukte aus Tofu setzt Saward nicht ein, denn Nachhaltigkeit bedeutet für ihn, einfache Produkte aus der Region zu verarbeiten.

