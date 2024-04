Sternekoch mit Mitte 20: Erik Metzger aus Waldenbuch

per Mail teilen

Der Beruf des Kochs lag für Erik Metzger nah, denn er half schon als Kind gerne im elterlichen Gasthof in Dilsberg bei Heidelberg mit. Nach seiner Ausbildung sammelte er Erfahrungen in renommierten Häusern und ist seit 2016 Miteigentümer des Restaurants Krone in Waldenbuch, wo er vorher schon gearbeitet hatte.

Mit nur 23 Jahren wurde er dort als jüngster Koch Deutschlands mit einem der begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet. In SWR2 Tandem erzählt er, warum er sich trotz des harten Arbeitsalltags keinen anderen Beruf vorstellen kann.

