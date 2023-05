Vom Leben in einer Höhle – Willi aus dem Schweizer Jura

Von Ulrich Land

Im Jura, direkt hinter der deutsch-schweizerischen Grenze, lebt er und nennt sich selbst "Höhlenwilli". Vor mehr als 60 Jahren hat er sich eine Behausung in den Fels gesprengt, in der er die meiste Zeit des Jahres wohnt - holzvertäfelt und das Mobiliar selbst gebaut. Ulrich Land, der bei seinen Besuchen in der Gegend immer wieder vom Höhlenwilli gehört hat, wollte wissen: Was ist das für ein Typ? Ein Aussteiger? Ein Rebell? Ein Kauz, der nichts mit Menschen zu tun haben will? Er hat ihn besucht.