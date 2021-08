Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) sei nicht gedacht als „warmer Geldregen von oben“, sagt Michael Bohmeyer vom Verein „Mein Grundeinkommen“. Er sehe das BGE eher als „Liquiditätsvorschuss — denn natürlich müssen alle am Jahresende deutlich höhere Steuern zahlen.“

Der Verein sammelt mittels Crowdfunding einen Finanzstock, aus dem Grundeinkommen an Bewerber*innen verlost werden können. Insgesamt sind so seit Beginn der Projekts laut Webseite des Vereins 709 Grundeinkommen finanziert worden. Damit soll das BGE in der Praxis genauer erforscht werden. Außerdem beteiligt sich „Mein Grundeinkommen“ an einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt zum BGE in Deutschland.

Am Mittwoch, 9. Dezember, um 19 Uhr verlost die Musikerin Judith Holofernes in einem Livestream 20 Grundeinkommen von monatlich 1.000 Euro im Auftrag des Vereins.