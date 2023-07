Vatermord in Mannheim – True Crime | Mutter, Kind und Auftragskiller

Das vermeintliche Paradies wird zur Beziehungshölle: Auf Hawaii rastet Sigrid A. aus. Sie erschießt ihren Freund, beißt ihm ins Gesicht und redet wirr, als Passanten sie von ihrem Opfer wegziehen. Es dauert fast zehn Jahre, bis sie sich vor dem Landgericht Baden-Baden wegen Totschlags in Honolulu verantworten muss.



Thomas Fischer und Holger Schmidt diskutieren einen fast schon skurrilen Fall aus den 1970er und 1980er Jahren, an dessen Ende ein bemerkenswert mildes Urteil steht.



Hier noch ein Podcast-Tipp aus der Redaktion: In "Lubi - Ein Polizist stürzt ab" geht es um die aberwitzige Geschichte von Rolf L. In seinem ersten Leben Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park - in seinem ein zweiten drogensüchtiger Autoschieber auf Europas Autobahnen.

Hört doch mal rein: https://www.ardaudiothek.de/sendung/lubi-ein-polizist-stuerzt-ab/12608053/