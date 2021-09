Unser blauer Planet – Hermann und Kira Vinke über Schönheit und Gefahren

Hermann und Kira Vinke, Vater und Tochter, sind gemeinsam auf die Marshall Inseln gefahren und haben dort zahlreiche Interviews mit Menschen geführt - Menschen, die wegen des gestiegenen Meeresspiegels ihre Lebensgrundlage verlieren und zur Flucht gezwungen sind.

Denn Vater (viele Jahre ARD Korrespondent) und Tochter (Projektleiterin beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) verbindet seit langem die Sorge um unseren Planeten. Und die Migration durch den Klimawandel ist nur einer von vielen Aspekten.

Gemeinsam haben sie an einem Klima-Kalender für 2021 gearbeitet, der mit vielen Bildern und Texten deutlich macht, wie vielschichtig die Bedrohung durch den Klimawandel ist.

Der Klima Kalender 2021 Pressestelle Edition Momente Der Klima Kalender 2021 Unser blauer Planet – Schönheit und Gefahren Autor Hg. von Hermann Vinke / Wissenschaftlich begleitet von Kira Vinke Genre: Kalender Verlag: Edition Momente (22,00 Euro) ISBN: 978-3-0360-8021-5

Musiktitel:

Anywhere

Passenger

CD: Young as the morning old as the sea

Beautiful

Ayo

CD: Royal

Josephine

Lukas Meister

CD: Leuchten

Desert song

Yinon Muallem

CD: Back home

We watch the stars

Biel, Julia

CD: Love letters and other missiles