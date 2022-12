Und über uns Unendlichkeit – Thomas Reddmann von der Volkssternwarte Karlsruhe

Das Herstellen von Kerzen ist ein Jahrhunderte altes Handwerk. Vermutlich erst in der Zeit nach Christi Geburt gelang es den Menschen, Wachs mithilfe eines Dochtes abzubrennen - ohne ein Gefäß zu benutzen. In Mainz nahe beim Hauptbahnhof gibt es noch eine Manufaktur, in der Kerzen gezogen werden - vor allem für den kirchlichen Gebrauch. Sie besteht seit 1837 und liegt versteckt in einem Hinterhof.