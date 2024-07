Sterne zum Greifen nah – Ruth Grützbauch und ihr Cosmobike

Sie hat ein aufblasbares Planetarium, selbst gebaut und transportierbar mit einem Lastenrad. Damit fährt sie kreuz und quer durch Österreich, um den Menschen den Weltraum näher zu bringen.

Ruth Grützbauch ist Astronomin. Ihre Forschungen haben sie an Sternwarten in den entlegensten Weltgegenden gebracht, wie in die Atacamawüste in Chile oder auf den über 4200 Meter hohen Mauna Kea auf Hawai.

Irgendwann jedoch entschied sie sich gegen eine akademische Laufbahn, um sich ganz der Wissenschaftsvermittlung zu widmen. Ein Gespräch über Raum und Zeit, Galaxien und schwarze Löcher und einen anderen Blick auf unsere Welt.

(SWR 2022)

Wie ein Teleskop funktioniert erklärt Ruth Grützbauch hier:

Per Lastenrad durch die Galaxis von Ruth Grützbauch Pressestelle aufbau-Verlag Per Lastenrad durch die Galaxis Autor: Ruth Grützbauch Verlag: Aufbau, 20,00 Euro ISBN: 978-3351038939

Musiktitel:

Ditch

Tolyqyn

Album: Tolyqyn



Für die Sterne

Dota

Album: Die Freiheit



All I've got

Harr & Hartberg

Album: Scar



I put a spell on you

Annie Lennox

Album: Nostalgia



Si me pudieras querer

Salvador Sobral, Victor Zamora, Nelson Cascais & André Sousa Machado

Album: Alma nuestra