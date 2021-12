,,Von den ersten Tüten wird erzählt, dass sich damals New Yorkerinnen nicht mehr die Einkäufe nach Hause liefern ließen”, sagt Frank Lang, Kulturwissenschaftler und freier Kurator am Museum der Alltagskultur des Landesmuseums Württemberg im Interview mit SWR2 Kultur Aktuell, ,,sondern liefen mit ihren Plastiktüten die Fifth Avenue herunter.”

Auch in Deutschland gibt es berühmte Tüten, die klassische Aldi-Plastiktüte mit dem blau-weißen Diagonalmuster. Sie wurde Anfang der Siebzigerjahre als Auftragsarbeit vom abstrakten Maler Günter Fruhtrunk gestaltet und galten lange Zeit als Chiffren für die Modernität der Bundesrepublik. Auch das Breuninger Kaufhaus in Stuttgart habe in den 60er Jahren mit moderner Kunst operiert und da sei der Einfluss von Josef Albers ganz deutlich zu erkennen. Oder auch Kurt Weidemann, der die Tüten der schweizerischen Kette COOP gestaltet hat. Es sei eben schon immer eine Imagefrage gewesen, wo man einkauft. mehr...