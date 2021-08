Die Herzen der Menschen schlagen für ihr Leben gern, sagt der Herzchirurg und Schiffsarzt Reinhard Friedl. Nicht nur eine Pumpe und ein gut trainierter Muskel, das Herz ist auch ein Sinnesorgan, das Friedl in seinem Buch Herzzeit als Bewusstseinsorgan beschreibt, dass Liebe wahrnimmt und auch Düfte. In seinem neusten Buch "in Deinem Herzen wohnt das Glück" wendet er sich an Kinder. Reinhard Friedl hat Herzen stillgelegt, repariert und wieder zum Schlagen gebracht, unter Zeitdruck, mit nur einer Chance, denn alles muss sitzen. (SWR 2019)

Pressestelle Goldmann Verlag Der Takt des Lebens Warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist Autor Reinhard Friedl Genre: Fachbuch Verlag: Goldmann Verlag, 16,-€ ISBN: 978-3442159789

"In deinem Herzen wohnt das Glück" von Reinhard Friedl Pressestelle cbj In deinem Herzen wohnt das Glück Autor Reinhard Friedl Genre: Kinder- und Jugendbuch Verlag: cbj, 14,-€ ISBN: 978-3570178249

